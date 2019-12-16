«Наблюдатели Петербурга» попросят расформировать Горизбирком на заседании ЦИК

Представителей общественного движения «Наблюдатели Петербурга» пригласили выступить на заседании Центральной избирательной комиссии 18 декабря с докладом по итогам муниципальной кампании 2019 года, сообщили «наблюдатели» в своем Facebook.

Общественники планируют огласить составленное ранее письмо в ЦИК с отчетом о наблюдении в день голосования. В частности, они перечислят основные нарушения, с которыми сталкивались участники выборного процесса.

Кроме того, «Наблюдатели Петербурга» расскажут о работе Городской избирательной комиссии (СПбИК) по предупреждению нарушений, контролю избирательных прав граждан и формированию нижестоящих комиссий.

«В конце отчета содержится резюме, в котором «Наблюдатели Петербурга» на основании приведенных фактов и невыполнения Санкт-Петербургской избирательной комиссией постановления ЦИК полагают необходимым расформировать СПбИК», - говорится в сообщении.

Заседание ЦИК начнется в ближайшую среду, 18 декабря, в 11-00.

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