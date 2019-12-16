СК завершил расследование дела Александра Шестуна

Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна.

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (9,4 млн рублей).

Как полагают следователи, начиная с 2003 и по 2018 год Шестун через доверенных лиц якобы руководил 43 различными фирмами, а на получаемые от них доходы приобретал по заниженной стоимости муниципальные земли во вверенном ему районе.

Кроме того, Шестуна обвиняют в том, что он совместно с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно купил 4 земельных участка в деревне Борисово, причинив областному бюджету ущерб в 64,5 млн рублей.

Сам Шестун, напомним, равно как и члены его семьи, считает дело полностью сфабрикованным. Адвокаты обвиняемого нашли в документах множество нестыковок, и более того, - суд отказывался допрашивать свидетелей, которых он полагает ключевыми. Фигурантом разбирательства Шестун стал после того, как в открытую пошел против властей Подмосковья, встав на сторону местных жителей в их борьбе против свалок.