Материнский капитал в Петербурге предложили направлять на ремонт квартир

Депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Купченко («Единая Россия») внес законопроект, расширяющий меры социальной поддержки семей с двумя и более детьми.

Купченко предложил позволить направлять средства материнского капитала на ремонт жилого дома или квартиры по месту жительства ребенка.

«Полученные врачами-гигиенистами и закрепленные законодательством принципы гигиенического нормирования жилищных условий позволяют правильно и рационально подходить к периодичности и качеству ремонта, создавать благоприятные условия для жизни человека, что снижает рост заболеваемости», - указал автор законопроекта в пояснительной записке.

В настоящее время материальный капитал, полностью или по частям, можно направлять на уплату первоначального взноса для покупки жилья или уплату по процентов по кредитам, на приобретение земельного участка для строительства дома или ведения садоводства, на образование для детей, на медицинскую помощь для детей, на приобретение автомобиля, произведенного в России. Также эти средства можно тратить на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов.