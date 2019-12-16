Глава КРТИ Харлашкин подтвердил, что перейдет на работу в "Метрострой"

Руководитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин известил, что, действительно, собирается перейти на работу в компанию "Метрострой", информирует "Петербургский дневник".

По словам чиновника, первым делом на новом посту он займется анализом финансового положения компании-метростроителя, и только после будет решать иные рабочие моменты.

Уже завтра, 17 декабря, должен состояться Совет директоров "Метрострой".

О том, что Харлашкин может стать во главе обозначенной структуры, стало известно в конце прошлой недели. Как заявляли осведомленные источники, решение было принято на уровне губернатора. Нынешний глава компании Николай Александров находится под арестом по делу о растрате.

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