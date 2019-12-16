Суд в седьмой раз оштрафовал главу "Мемориала" по закону об НКО-иноагентах

Тверской райсуд Москвы решил в седьмой раз оштрафовать на 100 тысяч рублей директора ПЦ "Мемориал" Яна Рачинского, узрев в его действиях нарушение закона об НКО-иноагентах (ст. 19.34 КоАП), пишет "МБХ медиа".

Таким образом, совокупная сумма штрафов для центра и его главы достигла отметки 2,9 млн рублей. Всего рассмотрено 15 протоколов из 28.

На сей раз претензии Роскомнадзора коснулись отсутствия маркировки "иноагент" на YouTube-канале "Мемориала".

На заседании представитель правозащитной организации отметила, что сервис видеохостинга представляет лишь техническую возможность размесить видео на сайте. Это не самостоятельный материал: полноценная публикация соответствующим ярлыком помечена.

Роскомнадзор в свою очередь уверен, что маркировать надо любые публикации иноагента - вне зависимости от сервиса.