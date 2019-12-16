18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:36

Обвиняемого в хищении миллиардов экс-министра финансов Подмосковья отправили в колонию на 14 лет

фото ЗакС политика Обвиняемого в хищении миллиардов экс-министра финансов Подмосковья отправили в колонию на 14 лет

Столичный Басманный суд вынес приговор в отношении бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей: чиновник отправится в колонию общего режима на 14 лет, пишет "Эхо Москвы".

Вину в инкриминируемых ему деяниях экс-чиновник до конца не признавал, отказываясь давать какие-либо показания.

Кузнецова задержали во Франции в 2013 году и этапировали на родину в январе 2019-го.

Бывший глава министерства финансов Подмосковья Кузнецов трудился на занимаемом посту с 2003 по 2008 год, пока, в связи с "семейными обстоятельствами", внезапно покинул не только руководящую должность, но и родину.

Добавим, жену Кузнецова - Жанну Балах - бежавшую в США, суд заочно приговорил к 11 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание денег (ч. 3. ст. 174 УК). США выдавать "беженку" отказывается.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:11 "Досадный технический брак": Режиссер музпремии пояснил, отчего "протесты" заглохли в песне "Би-2"

16:50 В Шлиссельбурге состоялись выборы, которые удивили всех

16:37 Путин запретил бывшим силовикам ФСБ покидать пределы России

16:32 Юрий Шевчук поддержал благотворительный аукцион в поддержку фигурантов «Нового величия» и «Сети»*

16:08 "Время бороться с жуликами": Жданова отпустили из столичного ОВД

15:51 Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей для СМИ-иноагентов

15:13 Вишневский в должности зампреда «Яблока» будет координировать работу региональных депутатов

15:12 Егор Жуков обжаловал свой приговор

14:59 Глава Якутии пользуется не менее 19 элитными авто, содержащимися за счет бюджета

14:36 Обвиняемого в хищении миллиардов экс-министра финансов Подмосковья отправили в колонию на 14 лет

14:35 Роскомнадзор просит руководство Twitter разблокировать аккаунты Россотрудничества и Малькевича

14:16 Суд в седьмой раз оштрафовал главу "Мемориала" по закону об НКО-иноагентах

13:52 Директора ФБК Жданова задержали на выходе из спецприемника

13:46 Посетителей кафетерия в Русском музее возмутил "комплимент" со Сталиным

13:43 Муниципал: «Яблочники» Литейного округа упрекнули единороссов в остановке бюджетного процесса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru