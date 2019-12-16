Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей для СМИ-иноагентов

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за неисполнение требований о СМИ-иноагентах, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь нарушение порядка работы СМИ, признанного иноагентом, повлечет за собой штраф в 10 тысяч рублей – для граждан, 50 тысяч рублей – для должностных лиц и 500 тысяч – для юридических. Штрафы на повторное нарушение составят 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей для граждан, должностных и юрлиц соответственно.

Грубое нарушение порядка работы СМИ-иноагента будет грозить штрафом для граждан в 100 тысяч рублей или арестом на 15 суток, для должностных лиц – штрафом в 200 тысяч рублей, для юрлиц – в 5 млн рублей. Грубым нарушением будет считаться неоднократное нарушение порядка работы СМИ-иноагента – более двух раз в течение года.

Ранее в декабре Путин подписал законопроект, согласно которому иноагентами могут быть объявлены физические лица. Поводом может стать активность россиян в соцсетях, например, репост материалов СМИ-иноагентов.