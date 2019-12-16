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16:37

Путин запретил бывшим силовикам ФСБ покидать пределы России

фото ЗакС политика Путин запретил бывшим силовикам ФСБ покидать пределы России

Глава государства подписал закон, согласно которому всем бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности запрещается выезжать за границу: соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Покидать пределы родины бывшим силовикам можно будет только лишь спустя пять лет со дня увольнения.

Ранее сотрудникам ФСБ могли отказать в выезде за рубеж во время службы. После выхода на пенсию либо упразднения из органов временный запрет на выезд из РФ мог действовать, только если у экс-сотрудника был доступ к секретной информации.

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