Путин запретил бывшим силовикам ФСБ покидать пределы России

Глава государства подписал закон, согласно которому всем бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности запрещается выезжать за границу: соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Покидать пределы родины бывшим силовикам можно будет только лишь спустя пять лет со дня увольнения.

Ранее сотрудникам ФСБ могли отказать в выезде за рубеж во время службы. После выхода на пенсию либо упразднения из органов временный запрет на выезд из РФ мог действовать, только если у экс-сотрудника был доступ к секретной информации.