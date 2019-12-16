В Шлиссельбурге состоялись выборы, которые удивили всех

Для многочисленного десанта независимых наблюдателей и журналистов, высадившихся 15 декабря в Шлиссельбурге, выборы местных депутатов начались весьма стандартно. На УИК №571, наверное, самом принципиальном участке, где выдвигался действующий, оппозиционный районным и областным властям мэр Владимир Номеров, некорректно работали КОИБы. Результат тестирования не соответствовал рекомендациям ЦИК, хотя представителей Кировской территориальной избирательной комиссии, на которую и были возложены все тяготы организации избирательного процесса, это совершенно не смущало. Наметившийся конфликт был погашен представителями областного избиркома, признавшими, что в ходе тестирования КОИБов была нарушена процедура. Фактически это означало неминуемый ручной пересчет голосов, и опытные наблюдатели стали заранее узнавать начало утренних автобусных рейсов в Петербург.

Так же необычным оказался и утренний энтузиазм шлиссельбуржцев – уже в половину девятого утра на участках были зафискированы первые скопления избирателей. И почти сразу же наблюдатели стали замечать людей, которые аккуратно, но особо не скрываясь, руководили процессом – подводили людей к участкам, помогали найти нужный стол для регистрации, и постоянно общались с кем-то по телефону.

Вскоре появились ожидаемые сообщения о подкупе. Корреспондент ЗАКС.Ру сам неоднократно замечал у избирательных участков группы из 3-4 крепких мужчин, которых можно было сходу снимать в любой криминальной драме о жизни в 90-е годы: они перехватывали идущих на голосование людей, отводили в сторонку и что-то настойчиво предлагали. В разговорах «не под запись» местные называли фамилии единоросса Максима Лашкова и мэра Номерова.

Вообще, между собой, наблюдатели окрестили эту процедуру «умная скупка». Предлагавшие людям по 2000-2500 тысячи рублей за голос джентльмены действовали филигранно – постоянно меняя места оплаты, место перехвата людей, меняя машины, они стали практически неуловимы, как для полиции, так и для наблюдателей и независимых кандидатов, пытавшихся пресечь процесс.

Единственный, кому удалось хоть немного вмешаться в этот стройных хор, стал местный активист Гига Чихладзе, которому удалось застать врасплох бригадира скупщиков, когда тот оплачивал «работу» двух мужчин. Последний, однако, проявив скорее дежурную, чем настоящую агрессию, сел в автомобиль Toyota Land Cruiser и спокойно удалился. Интересно, что по фотографиям в этом мужчине обнаружили сходства с организатором скупки голосов в городе Кировске на сентябрьских выборах.

В целом, надо отметить, что на участках в день голосования было довольно-таки спокойно. Может быть потому, что все вопросы были решены технологами кандидатов заранее, а, может быть, из-за постоянно присутствующих полицейских, облаченных по случаю выборов в бронежилеты. На каждом участке корреспондент ЗАКС.РУ насчитал не менее 6 сотрудников правоохрантельных органов. Ни одного серьезного инцидента в процессе голосования наблюдателями зафиксировано не было.

В итоге, к девяти часам вечера стало ясно - при явке 42,5 % город стал трофеем «Единой России» с разгромным счетом 14:2.

Интересно, что для большинства горожан, судя по развернувшейся в соцсетях бурной полемике, этот результат стал большой неожиданностью. Что же касается двух счастливчиков, получивших мандаты в обход правильной партийности, то ими стали кандидат ЛДПР Андрей Крюков и теперь уже точно бывший мэр города Владимир Номеров. Однако, при существующем политическом раскладе, его присутствие в совете депутатов практически лишено смысла.

Подвело черту под выборами в Шлиссельбурге странное происшествие. Около 11 часов вечера в стекла УИК №571, где в это время проходил ручной подсчет голосов, полетели яйца.

Чуть позже ими же была закидана машина одного из членов избирательной комиссии – юриста Ирины Курбатовой. По словам очевидцев, продуктами птицеводства бросался человек, очень похожий на главу местной управляющей компании Вячеслава Батова.

текст и фото: Павел Овсянко

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