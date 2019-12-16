Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

16 декабря, 17:41

Депутаты МО "Гражданка" предложили Беглову защитить Муринский парк

фото ЗакС политика Депутаты МО "Гражданка" предложили Беглову защитить Муринский парк

Депутаты МО «Гражданка» обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с рядом инициатив по решению проблем Муринского парка, сообщил ЗАКС.Ру депутат Вадим Сафонов.

В обращении депутаты обратили внимание, что не все жители окрестных кварталов могут использовать возможности парка для отдыха и творчества. К примеру, со стороны Северного проспекта доступ к парку перекрывают гаражи и автостоянки, к тому же на самом проспекте пока нет достаточно мест для безопасного перехода пешеходов. Общая площадь парка постоянно сокращается, за последние годы она уменьшилась более чем на четверть, а место, где мог быть создан основной вход, отдано под застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена», указали депутаты.

Муниципалы предложили Беглову семь пунктов решения проблемы. Они предлагают сохранить парк в его природных границах, запретить принимать по нему решения без учета мнения горожан, создать Совет общественных управляющих парка. В последний, по задумке депутатов, должны войти представители муниципальных образований, прилегающих к парку, администрации Калининского района и руководители инициативных групп граждан.

Также депутаты предлагают организовать дирекцию Муринского парка, которая займется оперативным управлением, эксплуатацией и сохранением зеленой зоны. Муниципалы считают нужным запретить строительство любых капитальных объектов в парке до создания совета и дирекции, убрать из зеленой зоны все гаражи и автостоянки, а также реконструировать части Муринского парка вдоль Северного проспекта от Гражданского проспекта до улицы Руставели.

Пока под обращением подписались 10 депутатов от разных партий. Передать обращение Беглову муниципалы планируют 17 декабря.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16 декабря, 20:53 РКН внес "Яндекс.Дзен" и URA.RU в реестр организаторов распространения информации

16 декабря, 20:35 Совфед и ВШЭ договорились о сотрудничестве

16 декабря, 19:52 Директор ФБК Жданов решил баллотироваться в Мосгордуму

16 декабря, 19:45 Суд перенес заседание по иску Федора Горожанко к полиции

16 декабря, 19:32 Мосгордума отклонила вопрос "Яблока" Собянину о протестах и "московском деле"

16 декабря, 19:22 Строительство метро: виновники и обрезанные крылья

16 декабря, 18:49 Смольный решил поднять цены на проезд в метро по "Подорожнику" еще на рубль

16 декабря, 18:47 Фонд капстроительства Петербурга получил нового временного главу

16 декабря, 18:44 Беглов ответил на вопросы ЗакСа о застройке Петроградской стороны

16 декабря, 18:26 Юношу из Владикавказа оштрафовали за публикацию отрывка из "Списка Шиндлера"

16 декабря, 18:23 Чиновница из Ленобласти уволилась после нецензурного совета молодежи

16 декабря, 17:53 Арестованного историка Соколова официально лишают французского ордена Почетного легиона

16 декабря, 17:52 Депутаты петербургского ЗакСа победили «олигархов»

16 декабря, 17:41 Муниципал: Депутаты МО "Гражданка" предложили Беглову защитить Муринский парк

16 декабря, 17:11 "Досадный технический брак": Режиссер музпремии пояснил, отчего "протесты" заглохли в песне "Би-2"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru