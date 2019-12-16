Арестованного историка Соколова официально лишают французского ордена Почетного легиона

Посол Франции в России подтвердила информацию о том, что на просторах республики инициирована процедура лишения доцента Олега Соколова высшей награды - ордена Почетного легиона.

"Все не так просто, но процедура [лишения ордена] уже начата", - цитирует изречение Сильви Берманн "Эхо Москвы".

Представители дипведомства Франции должны уведомить российский МИД о несоблюдении этических норм носителем награды, после чего информация была передана канцлеру ордена, который и принимает решение.

Как ранее пояснила представитель службы по связям с общественностью ордена Почетного легиона Сесиль Кретьен, "орден может быть отозван у иностранца за совершение действий, противоречащих чести или способных нанести ущерб Франции. Соответствующие процедуры прописаны в кодексе".

Ранее сегодня Соколова отказались выпускать из СИЗО под домашний арест. В изоляторе он встретит Новый год.

9 ноября историка достали сильно пьяным из Мойки с пакетом, в котором покоились части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Попав домой к Соколову, который живет неподалеку от места, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик, а после, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.