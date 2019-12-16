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16 декабря, 18:47

Фонд капстроительства Петербурга получил нового временного главу

фото ЗакС политика Фонд капстроительства Петербурга получил нового временного главу

У Фонда капитального строительства Петербурга появился новый руководитель - пока во временном статусе: им стал бывший гендиректор ООО "Петроком" Арзу Фаталиев, информирует 78.ru.

Нынешняя начальница ведомства ушла в отпуск, и неизвестно, вернется ли она из него на прежнюю должность.

Ранее Фаталиев занимал был департамента фонда жилищного строительства. Компания "Петроком", где он также был трудоустроен, в 2012 году получила широкую огласку из-за "трубного дела": вверенная Фаталиеву фирма в качестве подрядчика прокладывала на просторах города под видом новых трубы, бывшие в употреблении.

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