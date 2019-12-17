Путин наградил главу РКН по Уралу, где тестировали новую систему блокировок

Президент Владимир Путин наградил почетной грамотой главу управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Александра Ермакова, обратила внимание «Медиазона».

В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, Ермаков назван замруководителя управления. При этом на сайте ведомства он указан как исполняющий обязанности главы с 2018 года. Согласно распоряжению, Ермаков награжден за «заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

Несколько месяцев назад на Урале запустили тестирование системы глубокой фильтрации трафика. Эта система призвана эффективнее блокировать ресурсы, внесенные в реестр Роскомнадзора, в том числе – попавший под блокировку мессенджер Telegram.

В ходе тестирования были зафиксированы сбои, писал The Bell со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников, оборудование тестировалось ночью, и «сеть легла».