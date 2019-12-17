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9:29

Путин наградил главу РКН по Уралу, где тестировали новую систему блокировок

фото ЗакС политика Путин наградил главу РКН по Уралу, где тестировали новую систему блокировок

Президент Владимир Путин наградил почетной грамотой главу управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Александра Ермакова, обратила внимание «Медиазона».

В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, Ермаков назван замруководителя управления. При этом на сайте ведомства он указан как исполняющий обязанности главы с 2018 года. Согласно распоряжению, Ермаков награжден за «заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

Несколько месяцев назад на Урале запустили тестирование системы глубокой фильтрации трафика. Эта система призвана эффективнее блокировать ресурсы, внесенные в реестр Роскомнадзора, в том числе – попавший под блокировку мессенджер Telegram.

В ходе тестирования были зафиксированы сбои, писал The Bell со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников, оборудование тестировалось ночью, и «сеть легла».

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