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9:49

Главу фракции «Единой России» в думе Переславль-Залесского задержали по подозрению в убийстве

фото ЗакС политика Главу фракции «Единой России» в думе Переславль-Залесского задержали по подозрению в убийстве

Глава фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской гордуме Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу гордумы Сергея Корниенко.

По словам Корниенко, информацию он получил от главы городского округа Переславль-Залесский. Корнилов задержан и находится в отделе полиции, уточнил Корниенко.

Корнилова подозревают в убийстве 60-летнего таксиста, сообщает 76.ru. По некоторым данным, депутат мог быть пьян в тот момент. Сообщается, что погибший был одним из агитаторов «Справедливой России», однако по предварительной версии, убийство было бытовым. За день до этого Корнилов вышел из фракции «Единая Россия», сообщил депутат гордумы, единоросс Сергей Царев.

 

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