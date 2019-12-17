ГИК решил увеличить число ТИК с 30 до 64

Санкт-Петербургская избирательная комиссия намерена увеличить количество территориальных избирательных комиссий в городе с 30 до 64, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На заседании 17 декабря глава ГИК Виктор Миненко напомнил, что число ТИК увеличивают в рамках реформирования избирательной системы. Горизбирком в дальнейшем хочет передать полномочия избирательных комиссия муниципальных образований ТИКам. Миненко заявил, что во время последней кампании по выборам полномочия 11 ИКМО перешли территориальным комиссиям - «практика у нас имеется».

Горизбирком решил направить документ о формировании новых ТИКов в Центральную избирательную комиссию. Она должна согласовать это решение.

София Саттарова

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