18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:38

Верховный суд ликвидировал восемь политических партий

фото ЗакС политика Верховный суд ликвидировал восемь политических партий

Минюст добился в Верховном суде ликвидации восьми партий, которые игнорировали выборы на протяжении семи лет своего существования, еще по трем организациям решения пока не вступили в силу, передает «Интерфакс».

Прекратили деятельность: «Народная партия "За женщин России"», «Альянс зеленых», «Союз горожан», Народная партия России, Социал-демократическая партия России, Партия пенсионеров России, «Города России» и Аграрная партия России. Принятые решения по ликвидации еще трех партий: Всероссийской политической партии «Народный альянс», Монархическая партия и Всероссийской политической партии «Честно». В Минюсте добавили, что в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году будут проверены четыре политические партии.

Сейчас, по данным министерства, в России зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых имеет право принимать участие в выборах. Кроме этого, в реестре Минюста содержатся сведения о 39 организационных комитетах, образованных за последний год с целью создания партии.

Летом 2019 года Минюст собирался проверить более 30 партий, зарегистрированных семь лет назад, на предмет участия в выборах. Если за это время партии ни разу не участвовали в выборах, они могут быть ликвидированы по решению Верховного суда.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:48 У дверей КГА пикетировали в защиту береговой линии на Юго-Западе

16:33 Суд отказался взыскать с оппозиционеров 100 тысяч рублей в пользу лапшичной

16:24 Пресс-служба КРТИ: Решение об и.о. председателя комитета пока не принято

16:01 Сергей Харлашкин возглавил "Метрострой"

15:58 Депутат ЗакСа Ленобласти Маханек стала фигуранткой дела Олега Коваля

15:26 Против бывшего мэра Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело о взятках

15:09 Четырбок объявил конкурс на должность своего помощника на общественных началах

14:59 Медведев исключил главу ФАС Артемьева из комиссии по импортозамещению

14:39 Greenpeace провел акцию против "урановых хвостов" у Гостиного двора

13:59 В Петербурге продолжают "минировать" суды

13:59 Представители левых сил вспомнили у посольства Казахстана погибших в беспорядках в Жанаозене

13:49 Альбац дала совет получившему условный срок за экстремизм Егору Жукову

13:32 СК возбудил дело об убийстве в отношении главы единороссов в гордуме Переславля-Залесского

13:27 УФАС сообщило о раскрытии картеля на рынке социального питания

12:59 Гудков порассуждал о милитаристской социальной рекламе

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru