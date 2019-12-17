Брата Макарова привлекли заинтересованным лицом по иску о выборах в МО "Черная речка"

Родной брат спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова, депутата совета МО «Черная речка» Василий Макаров стал заинтересованным лицом в процессе о недопуске кандидатов от "Справедливой России" до выборов в местный совет муниципалитета.

Решение о привлечении Макарова вынес Приморский районный суд Петербурга в ходе предварительного рассмотрения иска 17 декабря. Помимо брата спикера ЗакСа заинтересованными лицами в процессе стали все остальные депутаты МО "Черная речка", представители Горизбиркома и 11 незарегистрированных кандидатов от "Справедливой России". Еще один, двенадцатый кандидат Павел Чупрунов, проходит по делу соистцом.

Представители ответчика - избирательной комиссии МО "Черная речка" - возражали против приобщения к делу незарегистрированных кандидатов, напомнив, что ранее эти люди проиграли аналогичные суды по собственным искам.

Следующее заседание по иску справедливороссов назначено на 15 января.

Напомним, летом Чупрунов не был зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты МО "Черная речка" вопреки решению Приморского суда. Другие незарегистрированные кандидаты от "Справедливой России" жаловались на председателя ИКМО "Черная речка" Михаила Доброхотова в Следственный комитет.

Сергей Еремеев

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