Чупрунов отсудил 17 тысяч рублей у ИКМО "Черная речка"

Активист Павел Чупрунов, выдвигавшийся от партии "Справедливая Россия" в муниципальные депутаты МО «Черная речка», 17 декабря отсудил у местной избирательной комиссии 17 тысяч рублей, а также 300 рублей для уплаты госпошлины.

По словам Чупрунова, эту сумму он потратил на услуги юриста летом, во время судебных разбирательств вокруг недопуска его кандидатуры до выборов в муниципальный совет "Черной речки".

Представители ИКМО против удовлетворения иска возражали. Они утверждали, что бюджет муниципального избиркома уже израсходован, и взыскать издержки не представляется возможным.

Судья Наталья Петрова зачитала только резолютивную часть своего решения. Она полностью удовлетворила требования истца.

- С паршивой овцы хоть шерсти клок, - прокомментировал решение суда Чупрунов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Напомним, в сентябре Чупрунов так и не был допущен до выборов. Активист считает это решение ИКМО незаконным и тоже обжалует его в суде.

На предварительном рассмотрении этого иска судья Петрова приобщила заинтересованными лицами Горизбирком и еще 31 человека: всех избранных депутатов "Черной речки", незарегистрированных кандидатов от "Справедливой России". Представитель ИКМО Сергей Иванов попросил решить вопрос с местами в зале судебного заседания, отметив, что многие муниципалы захотят лично участвовать в процессе. Следующее заседание назначено на 15 января.

Сергей Еремеев

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