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13:49

Альбац дала совет получившему условный срок за экстремизм Егору Жукову

фото ЗакС политика Альбац дала совет получившему условный срок за экстремизм Егору Жукову

Публицист, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац призналась, что ее утомила шумиха вокруг студента ВШЭ Егора Жукова, который получил условный срок за распространение экстремистской информации, и его многочисленные публичные выступления в СМИ. Помимо того, что у молодого человека есть серьезный риск заболеть "звездной болезнью", по мнению Альбац, необходимо более грамотно дозировать свою активность.

"Смотреть уже все эти бесконечные с ним интервью невозможно. Я бы на месте Егора Жукова сказала: ребята, всем спасибо, я раздал свои какие-то долги, я пойду дальше учиться. Вот это было бы очень правильным, мне кажется для него сделать. Потому что один раз послушали – интересно, второй раз послушали – менее интересно, в третий раз ты уже выключаешь, потому что все одно и то же", - отметила женщина в авторской радиопрограмме.

При этом журналистка находит Жукова "милым и интересным", а также считает положительным для отечественной политики появление на оппозиционном ее фланге кого-то помимо Алексея Навального.

Сам Жуков, признавая, что он "зачастил" в гости к различным редакциям, объяснял это тем, что час его славы скоро неизбежно пройдет и что он хочет успеть сказать как можно больше и привлечь как можно больше сторонников, пока этот час длится.

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