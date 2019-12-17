В Петербурге продолжают "минировать" суды

На электронные адреса петербургских судов 17 декабря снова пришли письма о якобы заложенной взрывчатке. Объединенная пресс-служба судов сообщает, что в очередной раз за последний месяц пришлось эвакуировать Петродворцовый, Куйбышевский и Октябрьский районные суды.

Накануне вместе с учреждениями, относящимися к одной из ветвей власти, потребовалось по той же причине прервать занятия в нескольких школах.

Все угрозы такого рода за последние три недели оказались ложными. "Минировали" и Эрмитаж, и аэропорт Пулково, и больницы. Письмо присылается от субъекта под никнеймом "Костян-братан" (costyanbratan). Часто так или иначе в письме упоминается бизнесмен Константин Малофеев. От него злоумышленники требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX.

UPD 14:20 Эвакуировали также Приморский и Сестрорецкий районные суды