Медведев исключил главу ФАС Артемьева из комиссии по импортозамещению Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении руководителя федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева из правительственной комиссии по импортозамещению. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Комиссию учредили в 2014 году, после введения санкций в отношении России, которые, в свою очередь, имели причиной отторжение российскими властями Крымского полуострова у Украины, не признающееся законным действием в большинстве стран мира. Импортозамещение связано с "антисанкциями" - продовольственным эмбарго, введенным РФ в отношении западных стран. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен