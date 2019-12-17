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15:09

Четырбок объявил конкурс на должность своего помощника на общественных началах

фото ЗакС политика Четырбок объявил конкурс на должность своего помощника на общественных началах

Председатель комитета по законодательству Заксобрания Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия») организовал конкурс на должность своего помощника на общественных началах. Об этом депутат сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Участвовать в конкурсе могут петербуржцы в возрасте от 16 до 30 лет. Подать заявки предлагается учащимся и членам общественных объединений или молодежных организаций. В анкете на необходимо указать опыт участия в общественных инициативах и личную мотивацию к общественной деятельности.

«Портфолио» принимаются до 17 января. С 20 по 31 января будут проводиться личные собеседования. Подведение итогов депутат обещает устроить в Мариинском дворце.


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