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17 декабря, 18:15

Шлосберг о съезде "Яблока": Ни одно поражение не является окончательным

фото ЗакС политика Шлосберг о съезде "Яблока": Ни одно поражение не является окончательным

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг, не сумевший стать победителем на выборах нового председателя своей политической организации, дал оценку прошедшему партийному съезду. Для него борьба за желаемый пост еще не закончена, подчеркнул он на YouTube-канале "Гражданин TV".

"Являются ли результаты съезда чем-то трагическим? Друзья, ну, конечно же, нет. Я не готов сравнивать политику со спортом, но вы же хорошо понимаете, что ни одно поражение в спорте не является окончательным, если вы его не признали как завершение своей работы", - гласит его публичная позиция.

По словам демократа, для успеха необходимо продолжать тренироваться и работать, и он намерен это делать: "падая и вставая, ты растешь".

Напомним, что за пост председателя вместе с известным псковичом боролись действующий председатель Эмилия Слабунова и ее заместитель, петербуржец Николай Рыбаков, которому и достался выигрыш. На прошлых выборах аналогичного уровня в 2015 году Шлосбергу, состоящему в "Яблоке" с 1994 года, тоже прочили победу. Политологи в значительной своей массе склонны были трактовать те результаты таким образом, что она досталась менее самостоятельному политику.

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