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17 декабря, 18:56

В Госдуме предложили запретить курение на кухнях коммуналок

фото ЗакС политика В Госдуме предложили запретить курение на кухнях коммуналок

Представители фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий курение в комнатах общего пользования в коммунальных квартирах, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Среди авторов законопреокта – первый замглавы фракции Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член того же комитета Николай Герасименко. Своей инициативой они предлагаю защитить права некурящих, в том числе детей, женщин и стариков. В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что некурящие вынуждены «фактически круглосуточно вдыхать табачный дым» из-за курящих соседей по коммуналке, что наносит «непоправимый вред их здоровью».

Сейчас законодательство запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Депутаты предлагают распространить запрет и на помещения коммуналок, предназначенных для обслуживания более одной комнаты: это кузня, коридор, туалеты, ванные.

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