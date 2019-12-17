На экране "умной остановки" автобуса в Нижнем Новгороде транслировали расследование ФБК

На современной остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде, оснащенной видеоэкранами, внезапно началась трансляция резонансного расследования Фонда борьбы с коррупцией, которое посвящено главе ВТБ Андрею Костину и ведущей телеканала "Россия" Наиле Аскер-Заде. Об этом сообщается в микроблоге, который ведет местный штаб Алексея Навального.

В разговоре с "Открытыми медиа" городские чиновники сослались на то, что "умные остановки" обслуживает компания "Ростелеком" и что власть здесь ни при чем. Тем не менее, по их словам, изучение обстоятельств щекотливой ситуации уже ведется.

В расследовании утверждается, что Костин, возглавляя банк, поддерживаемый государством, покровительствовал своей близкой знакомой Аскер-Заде, предоставляя ей возможность распоряжаться дорогостоящим личным транспортом (речь идет о яхте и самолете).