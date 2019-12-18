Выступивших против мусоросжигательного завода татарских активистов арестовали и оштрафовали

Зеленодольский городской суд Татарстана решил на 7 суток отправить под административный арест активиста Олега Бурылова и оштрафовать его соратников Татьяну Воробьеву и Сергея Сычева за то, что они по примеру Шиеса решили протестовать против возведения мусоросжигательного завода под Казанью, информирует "МБХ медиа".

Всем инкриминировали ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Бурылову также "прибавили" ст. 19.3 КоАП (Неповиновение полицейскому).

17 активистов задержали 16 декабря в лагере под Казанью: граждан объединила проблема строительства в регионе мусоросжигательного завода, который своей деятельностью вызвал бы локальную экологическую катастрофу. Задержанные решили объединиться в коммуну и возвести пост наблюдения за местом стройки, однако протестные настроения быстро подавили прибывшие правоохранители, "свинтившие" всех, кто находился на месте. На всех составили протоколы по ст. 20.2.2 КоАП и 19.3 КоАП. Кроме Бурылова, под арест попал и активист Андрей Железнов.