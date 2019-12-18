В МО "Южно-Приморский" со второго раза выбрали главу местной администрации

17 декабря в МО «Южно-Приморский» прошли повторные выборы главы местной администрации, сообщил ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженец Валерий Веремейчик.

На прошлом заседании, которое состоялось 19 ноября, прийти к какому-либо консенсусу мундепам не удалось.

Конкурсной комиссией на голосование муниципального совета были допущены три кандидата. Ими стали действующий депутат МО «Город Ломоносов» Ксения Никулина, экс-депутат МО "Южно-Приморский", коммунист Александр Зубов и сотрудник администрации обозначенного муниципалитета Паата Гудадзе.

В голосовании поучаствовали все десять мундепов "Южно-Приморского".

"На этот раз голосование было тайным, в отличие от прошлого, которое хоть и было закрытым от глаз местных жителей, но не тайным, и каждый депутат видел, как голосует его коллега посредством поднятия руки", - пояснил Веремейчик.

Электоральный процесс завершился после двух раундов. На первом этапе голоса разделились между Гудадзе и Зубовым. Аналогичная ситуация приключилась и при повторном голосовании, поэтому, согласно конкурсным положениям МО, решающим был голос главы мунсовета Андрея Алескерова, который остановил свой выбор на Гудадзе.

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