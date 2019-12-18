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10:45

В Кузбассе шахтеры бастуют из-за долгов по зарплате

фото ЗакС политика В Кузбассе шахтеры бастуют из-за долгов по зарплате

Около 200 горняков, работающих на шахтах "Алексиевская" и "Заречная" бастуют из-за задолженностей руководства по заработным платам, уведомляет "Интерфакс".

Общая сумма долгов превысила 100 млн рублей. Некоторым шахтерам в качестве "извинений" выдали сертификаты на тысячу рублей для покупки еды в магазине, известили в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов ранее пояснял, что задержка зарплат вызвана резким падением стоимости угля. При этом он пообещал, что деньги горнякам выдадут до 13 декабря. По информации "Тайга.Инфо", работникам выдали лишь от 8 до 15% от долга за октябрь.

Теперь же, по словам Панова, срок выплат продлили до 25 декабря.

Шахты "Алексиевская" и "Заречная" ранее принадлежали компании "Заречная", которая на данный момент проходит процедуру банкротства.

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