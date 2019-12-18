Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

11:19

ЦИК перенес разбор анализа Горизбиркома о мунвыборах на 25 декабря

фото ЗакС политика ЦИК перенес разбор анализа Горизбиркома о мунвыборах на 25 декабря

Центральная избирательная комиссия 18 декабря не будет разбирать весь анализ муниципальных выборов, который подготовила Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Об этом на заседании ЦИК сообщил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев.

Он напомнил, что ЦИК планировала 18 декабря рассмотреть итоги муниципальной кампании в Петербурге, но вопрос переносится на 25 декабря.

- Мы планировали, и Элла Александровна об этом не раз говорила, что мы 18 вернемся к вопросам связанным с рассмотрением итогов избирательной кампании в Санкт-Петербурге. Мы сегодня рассматриваем один из этих вопросов, он у нас стоит вторым: о формировании территориальных комиссий. Виктор Александрович, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии нам доложит. А второй вопрос, основной и содержательный, мы планируем рассмотреть 25, - сказал член ЦИК.

По его словам, председатель Центризбиркома Элла Памфилова не может находиться на заседании 18 декабря из-за планового обследования после операции. К 25 декабря глава ЦИК должна уже появиться на рабочем месте, уточнил Булаев. 

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия подготовила анализ по итогам муниципальных выборов. Центризбирком раскритиковал документ и обязал ГИК провести новую работу к 10 декабря. Подробнее о претензиях ЦИКа и новом анализе Горизбиркома – в материале ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:56 Благодаря ГАТИ дом Вавельберга "сбросил" строительные леса

14:55 Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами

14:30 Инвалиды-колясочники напомнили комитету по соцполитике о своих нуждах

14:06 "Фейк и провокация": Гуцериев отрицает информацию об обысках

13:50 Муниципал: Дмитрий Монахов оскорбился на коллегу из "Малой Охты" за видео с несуществующей издёвкой

13:39 ЦИК одобрил создание 34 ТИКов в Петербурге

13:30 Песков выделил открытие Крымского моста в числе наиважнейших событий года

13:16 В деле экс-сенатора Арашукова появились новые "лица": все работали в "Газпроме"

12:59 Активисты отчистили плитку в историческом доме на Петроградской набережной

12:50 Выступая перед Мосгордумой нового созыва, Собянин отметил её нынешнюю "разнообразность"

12:39 СМИ: Калужский губернатор перейдет в Совет Федерации

12:30 Макаров: Соколов - это находка для города

12:20 СМИ известили об обысках у миллиардера Гуцериева

12:05 Петербургскую программу госгарантий бесплатной медицинской помощи приняли в целом

11:59 В Хакасии обитавший в подъезде пенсионер умер в ожидании соцжилья

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru