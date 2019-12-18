18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:05

Петербургскую программу госгарантий бесплатной медицинской помощи приняли в целом

фото ЗакС политика Петербургскую программу госгарантий бесплатной медицинской помощи приняли в целом

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 декабря утвердили в третьем чтении территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год.

Документ увеличивает с 671 до 701 наименования перечень бесплатных лекарственных препаратов. Также программой впервые предусмотрены диагностические исследования в рамках обязательного медицинского страховании, в частности - компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование.

В перечень реализаторов программы включено 446 медицинских организаций Петербурга, в том числе 369 организаций, работающих в системе ОМС.

Стоимость территориальной программы в 2020 году составит 167,4 млрд рублей. 108,3 млрд рублей из них относится к территориальной программе ОМС. Еще 59 млрд будет направлено из средств бюджета.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:19 Прокуратура просит суд заочно дать "болотнику" Бученкову восемь лет колонии

14:56 Благодаря ГАТИ дом Вавельберга "сбросил" строительные леса

14:55 Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами

14:30 Инвалиды-колясочники напомнили комитету по соцполитике о своих нуждах

14:06 "Фейк и провокация": Гуцериев отрицает информацию об обысках

13:50 Муниципал: Дмитрий Монахов оскорбился на коллегу из "Малой Охты" за видео с несуществующей издёвкой

13:39 ЦИК одобрил создание 34 ТИКов в Петербурге

13:30 Песков выделил открытие Крымского моста в числе наиважнейших событий года

13:16 В деле экс-сенатора Арашукова появились новые "лица": все работали в "Газпроме"

12:59 Активисты отчистили плитку в историческом доме на Петроградской набережной

12:50 Выступая перед Мосгордумой нового созыва, Собянин отметил её нынешнюю "разнообразность"

12:39 СМИ: Калужский губернатор перейдет в Совет Федерации

12:30 Макаров: Соколов - это находка для города

12:20 СМИ известили об обысках у миллиардера Гуцериева

12:05 Петербургскую программу госгарантий бесплатной медицинской помощи приняли в целом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru