СМИ известили об обысках у миллиардера Гуцериева

Telegram-каналы и СМИ сообщили о том, что утром 18 декабря в доме и офисах российского миллиардера Михаила Гуцериева оперативники ФСБ проводят обыски. При этом в принадлежащем ему холдинге "Сафмара" данную информацию опровергли.

"Это неправда, не соответствует действительности", - приводит заявление пресс-службы компании ТАСС.

При этом "Открытые медиа" и Mash, ссылаясь на собственные источники, уверяют, что сотрудники службы экономической безопасности ФСБ обыскивали его квартиру в Хамовниках и проводили оперативные мероприятия в офисах его компаний. Гуцериева якобы подозревают в хищении 130 тысяч тонн нефти, которые были вывезены за границу. Ущерб от контрабанды составил не менее 2 млрд рублей.

Напомним, что семья Михаила Гуцериева пятый год подряд возглавляет то самых богатых семейных кланов России по версии Forbes. Её состояние оценивается в 5,65 млрд долларов.