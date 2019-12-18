СМИ: Калужский губернатор перейдет в Совет Федерации

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в следующем году, по их завершении уйдет на работу в Совет Федерации, пишет РБК со ссылкой на свои анонимные источники. Чиновнику 67 лет. Он считается политическим "тяжеловесом", поскольку управляет субъектом Федерации уже двадцатый год подряд.

Напомним, в декабре случились уже две губернаторские отставки: должности оставили глава Иркутской области Сергей Левченко и глава Еврейской автономной области Александра Левинталя. В октябре "Ведомости" писали, что весной ожидается "губернаторопад". Всего в 2020 году заканчивается срок полномочий у руководителей 16 регионов.