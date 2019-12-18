Дмитрий Монахов оскорбился на коллегу из "Малой Охты" за видео с несуществующей издёвкой

Руководитель МО «Малая Охта» Дмитрий Монахов пожаловался в прокуратуру на своего оппозиционного коллегу Василия Кунина за то, что тот якобы снимал его на видео, используя маску животного. Об инциденте Кунин поведал в беседе со Znak.com.

"В заявлении он написал, что я снимал, «используя технические возможности мобильного устройства, при трансляции заседания и приставлял к изображению его лица уши и морду медведя", - уточнил мундеп.

В недозволительном поведении Кунина Монахов узрел признаки правонарушения, характерные для ст. 5.61 КоАП (Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

В прокуратуру Кунина всё же вызвали. В качестве доказательства своей невиновности он продемонстрировал работникам ведомства видеозапись, сделанную во время заседания.

"На видео ничего подобного нет. И я не помню, что когда-либо позволял себе так издеваться над главой Малой Охты", - констатировал Кунин.

Жалобу в итоге оставили без удовлетворения. "В прокуратуре грустно посмеялись", - подытожил муниципал.

Добавим, в текущий состав "Малой Охты" после выборов 8 сентября удалось пройти 8 выдвиженцам от "Яблока" и одному - от Алексея Навального. Остальные 11 мандатов получили провластные кандидаты.

Единоросс Монахов возглавляет МО с 2004 года.

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