Благодаря ГАТИ дом Вавельберга "сбросил" строительные леса

Государственной административно-технической инспекции удалось наконец убедить заказчика реставрационных работ дома Вавельберга на Невском проспекте снять с фасада здания все строительные леса. Дело в том, что работы по его реставрации были давно завершены, однако подрядчик не спешил приступать к демонтажу оградительных конструкций.

Напомним, леса опоясывали памятник архитектуры на протяжении семи лет.

"С июня 2013 года на тротуаре Невского проспекта вдоль домов 7-9 установлено временное ограждение для производства работ по реконструкции здания. Временное ограждение серьезно сужало ширину тротуара и мешало комфортному проходу жителей и гостей города", - разъяснила ГАТИ.

О том, что строительные ограждения более не нужны, стало известно в ходе переговоров представителей административно-технической инспекции и ООО "ИФГ – Базис – Проект": компания является одновременно и заказчиком работ, и собственником здания. К демонтажу конструкций приступили на следующий же день после дискуссии.

Данный случай - не первый, когда потребовалось вмешательство чиновников в процесс реконструкции дома Вавельберга. Ранее по требованию КГИОП владельца исторического здания оштрафовали за ведение незаконных работ на крыше объекта культурного наследия федерального значения. Суд постановил взыскать с компании чуть более 3,5 млн рублей за нарушение условий охранного обязательства и в течение 12 месяцев со дня обретения решения инстанции законной силы вернуть дому первоначальный облик.