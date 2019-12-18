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15:59

Жители МО "Большая Охта" просят Беглова помешать вырубке деревьев в их районе

фото ЗакС политика Жители МО "Большая Охта" просят Беглова помешать вырубке деревьев в их районе

Инициативная группа жителей МО «Большая Охта», недовольная массовой вырубкой зеленых насаждений на территории округа, написала письмо губернатору Александру Беглову с просьбой повлиять на эту ситуацию. Свои подписи под обращением оставили 222 гражданина, включая оппозиционно настроенных муниципальных депутатов.

На странице депутата МО «Большая Охта» Манефы Королевой утверждается, что за прошлый год было вырублено более 500 деревьев.

"В скверах Большой Охты 4271 дерево. Достаточно 8,5 лет, чтобы в МО Большая Охта не осталось ни одного дерева. Высаживается взамен ничтожно мало саженцев, обычно низкого качества, быстро теряющих жизнеспособность еще и ввиду ненадлежащего ухода", - пишет она "ВКонтакте".

Называемые чиновниками причины вырубки - такие, как неподобающая форма изгиба ствола, морозобойные трещины, прикорневая гниль - активистов из паблика "Зеленая коалиция Петербурга" не вполне устраивают.


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