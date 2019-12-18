В своем муниципалитете Яшин повздорил с единороссами из-за ежеквартальной премии

Глава столичного муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин рассказал о недопонимании между ним и единороссами относительно суммы ежеквартальной премии, которая ему полагается законом. По его словам, бухгалтерия предложила начислить ее в размере 135% от ежемесячной зарплаты, но он счел это незаслуженным подарком и попросил себе только 90% от оклада.

Однако, единороссы в лице лидера их фракции в муниципалитете Алевтины Базеевой и это сочли непозволительной роскошью: больше, чем на половину оклада, они не согласились, апеллируя к совести Яшина.

"Я вот задумался — а что там действительно с совестью у единороссов? И сегодня посмотрел в архиве решения, которые принимались по премиям самой Базеевой, когда она занимала мою нынешнюю должность. Там очень совестливые решения оказались: премия 200% принималась единогласно и без особых дискуссий", - рассказал политик у себя в Facebook.

Спор проходил во время обсуждения плана бюджета на следующий год. Яшин также утверждает, что единороссы позвали "массовку", которая тоже кричала ему с места про отсутствие совести и время, проведенное в отпуске.