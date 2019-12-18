Из-за непогоды в Петербурге закрыли дамбу и несколько садов и скверов

Угроза наводнения и штормового ветра заставила городские власти на время закрыть дамбу и закрыть для посещения несколько зеленых зон. Самыми опасными часами обещают стать ночные - в ночь на 19 декабря.

"На акватории восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра в порывах до очень сильного и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений", - сообщается на сайте Комплекса защитных сооружений.

Ожидается, что порывы ветра смогут достичь 24-28 метров в секунду. Для того, чтобы не допустить травмирования прохожих от падения деревьев, чиновники городского правительства решили закрыть Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.