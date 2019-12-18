Депутаты Великого Новгорода приняли бюджет на следующий год

В городском парламенте Великого Новгорода состоялось второе чтение, посвященное проекту бюджета на 2020 год, который приняли большинством голосов. Как сообщает ТАСС, особенностью заседания стало то, что ко второму чтению доходная часть выросла на 2 млрд рублей. Это стало возможным благодаря дополнительным безвозмездным поступлениям из федерального центра.

По сравнению с проектом бюджета на нынешний год доходная часть стала еще больше, увеличившись на 5 млрд рублей. Таким образом, в 2020 году региональная казна должна будет получить 36,1 млрд, а потратить 36,5 млрд рублей.

Для сравнения, доходы петербургского бюджета в 2019 году составят 674 млрд рублей, а расходы - 727 млрд рублей.