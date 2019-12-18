Железнодорожную часть Керченского моста разрешили ввести в эксплуатацию

Железнодорожная часть нового моста через Керченский пролив, построенного для связи Крыма и Таманского полуострова, получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом постановило Федеральное дорожное агентство.

Железнодорожные пути свяжут полуостров, не признанный большинством правительств мира присоединенным к России в 2014 законно, с обеими российскими столицами и европейской частью страны.

"Сейчас выполняется проверка железнодорожной автоматики на мосту (это 158 путевых ящиков с оборудованием и 500 км кабелей связи), которая коммуницирует с постом электрической централизации на керченском берегу", - говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.

Утверждается, что первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря.

Сегодня же, 18 декабря, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал пуск железнодорожного сообщения по 19-километровому мосту, самому длинному в Европе, в числе важнейших для Кремля событий уходящего календарного года.