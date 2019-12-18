18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18 декабря, 21:00

ВС настаивает на сохранении практики взыскания долгов с наследников

фото ЗакС политика ВС настаивает на сохранении практики взыскания долгов с наследников

Верховный суд опубликовал определение коллегии относительно допустимости взыскания долгов с наследников. В нем говорится, что полный отказ от этого инструмента представляет собой несправедливость по отношению к кредиторам.

"Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов незаконным путем, предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов", - гласит текст документа.

Определение связано с делом компании "РН-Востокнефтепродукт", которая требовала уплаты долга с родственников покойного предпринимателя Михаила Шефера. ВС отменил ошибочные, с точки зрения его экспертов, решения судов нижестоящих инстанций. Дело отправили на новое рассмотрение.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18 декабря, 21:00 ВС настаивает на сохранении практики взыскания долгов с наследников

18 декабря, 20:39 Собянин попросил "адресок двора" у тех, кому не нравится проводимая "мусорная" политика

18 декабря, 19:59 Экозащитники надеются, что информация о Шиесе прозвучит на ежегодной пресс-конференции Путина

18 декабря, 19:37 Железнодорожную часть Керченского моста разрешили ввести в эксплуатацию

18 декабря, 19:06 Муниципал: Суд не отменил итоги выборов на двух УИК в МО «Озеро Долгое»

18 декабря, 18:59 87% ответивших на вопросы о карте "Подорожник" оплачивают проезд при помощи нее

18 декабря, 18:47 Жители ЖК "Князь Александр Невский" жалуются на токсическое зловоние из ливнёвки

18 декабря, 18:39 Депутаты Великого Новгорода приняли бюджет на следующий год

18 декабря, 18:18 В Минске задержали одного из лидеров оппозиции, не желающего объединения Белоруссии и РФ

18 декабря, 18:15 Соколов устроил почти всех

18 декабря, 17:58 Из-за непогоды в Петербурге закрыли дамбу и несколько садов и скверов

18 декабря, 17:55 Эстония грозится возбудить уголовные дела на подконтрольное "России сегодня" СМИ Sputnik

18 декабря, 17:39 Другороссы провели акцию против ввоза "урановых хвостов"

18 декабря, 17:21 С начала 2019 года в Петербурге ликвидировали 210 незаконных свалок

18 декабря, 16:59 В своем муниципалитете Яшин повздорил с единороссами из-за ежеквартальной премии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru