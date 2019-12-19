СМИ запретили привлекать внимание Путина большими плакатами на пресс-конференции

Аппарат главы государства установил ограничения для журналистов, которые собираются принять участие в сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина: прессе запретили использовать большие плакаты для того, чтобы привлечь внимание президента, пишут РИА "Новости".

Департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента разослал аккредитованным журналистам и обозревателям просьбу не держать в руках плакаты размером более формата А3 (297×420 миллиметров), поскольку это мешает работе съемочных групп и фотографов. На прошлой пресс-конференции работники СМИ развернули большой баннер с надписью "Нужен ваш ответ на 1 000 000 подписей против пенсионной реформы", однако он так и остался без внимания главы государства.

Грядущий пресс-подход станет для Путина пятнадцатым, начиная с 2001 года. Последняя конференция продлилась 3 часа 43 минуты.