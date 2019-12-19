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9:46

Ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове" оценили в 95 млрд рублей

фото ЗакС политика Ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове" оценили в 95 млрд рублей

Пламя, охватившее авианосец "Адмирал Кузнецов", причинило ему ущерб на сумму не менее 95 млрд рублей, поделился с "Коммерсантом" источник, близкий к структурам Северного флота.

"Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах", - уточнил собеседник издания.

Ранее "Коммерсант" известил, что ущерб от пожара практически равен нынешней рыночной цене крейсера: "Стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения достигает 110 миллиардов рублей". Позже эта заметка с сайта издания пропала.

Пожар на "Адмирале Кузнецове" случился 12 декабря, когда авианосец стоял на ремонте в доке под Мурманском. В результате ЧП погибли два офицера. Причина пожара: попадание сварочного материала на груду строительного мусора.

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