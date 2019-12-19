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10:55

"Матери против политрепрессий" пикетируют у стен здания, где пройдет пресс-конференция Путина

фото ЗакС политика "Матери против политрепрессий" пикетируют у стен здания, где пройдет пресс-конференция Путина

Женщины, объединившиеся в движение "Матери против политических репрессий" вышли с одиночными пикетами к столичному Центру международной торговли, где сегодня пройдет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

В беседе с "Новой газетой" председатель общественного комитета "Свободу Шестуну" Влада Русина сообщила, что целью акции является привлечение внимания журналистов. На плакатах, например, имеются такие призывы: "Спросите президента: в курсе ли он, что матери на голодовке, пытаясь добиться диалога с ним!", "Россия убивает политзаключенных. Журналисты, почему вы молчите?".

Ранее некоторые участницы движения объявили голодовку, надеясь, что их наконец "услышат и начнут диалог". Это, например, мама Ани Павликовой - фигурантки дела "Нового величия".

Ежегодная пресс-конференция Путина стартует сегодня в 12:00. На неё аккредитовались свыше 1700 журналистов.

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