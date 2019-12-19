СМИ: Обыски в компаниях миллиардера Гуцериева связаны с контрабандой нефти на Украину

Прошедшие накануне обыски дома у предпринимателя Михаила Гуцериева и в офисах компаний, входящих в подконтрольный ему холдинг "Сафмар", могут быть связаны с уголовным делом о контрабанде нефти (ст. 226.1 УК) на Украину, пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В частности, речь идет о деятельности компании сына бизнесмена "Фортинвест".

В материалах разбирательства речь идет о незаконной поставке 130 тысяч тонн сырья по подложным документам в период с 2017 по 2018 год. Убытки составили 2 млрд рублей. По версии силовиков, формально поставка нефти осуществлялась в Турцию, однако танкеры в порты государства так и не заходили, следуя в украинские доки.

Пока в деле нет задержанных и подозреваемых.

Компания "Сафмар" отрицает информацию об обысках, а сам Гуцериев назвал новости "провокацией".