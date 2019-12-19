Активисты подарили Смольному "энциклопедию лжи и отписок" чиновников ЖКХ

Петербуржцы, входящие в коалицию "Центральный район за комфортную среду обитания", распечатали и передали в администрацию города "энциклопедию лжи и отписок". Сборник содержит в себе ответы чиновников на проблемы, касающиеся сферы ЖКХ - например, по росту тарифов, замене радиаторов, установке освещения и прочие.

Первым труд, уверены активисты, должен внимательно изучить нынешний градоначальник Петербурга Александр Беглов.

В большинстве своем ответы чиновников представляют собой "бюрократические отписки". Самые вопиющие случаи и были включены в энциклопедию.

"Мы привели эти образцы цинизма и безответственности в надежде на объективную оценку работы их авторов Губернатором и профильными руководителями Правительства города", - пояснили суть своего манифеста активисты.

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