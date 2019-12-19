Опрос: Украинцы выступают за предоставление Донбассу автономии

Согласно проведенному социологами группы "Рейтинг" опросу, 22% жителей Украины выступают за предоставление автономии регионам Донбасса, которые не подконтрольны Киеву. 8% респондентов настаивают на полной сепарации региона.

В то же время 38% опрошенных требуют полного прекращения боевых действий и признания самопровозглашенных республик временно оккупированными территориями, а 16% полагают, что война должна идти "до победного конца".

7% респондентов не верят в возможность установления мира в Донбассе, а 9% уверены, что этот регион более не удастся вернуть в состав Украины.