Единороссы из МО «Дачное» не знают, кто вывесил флаг «Единой России» на организованном ими празднике

Жители муниципального образования «Дачное» обратились в местный совет с вопросом, почему во время организованного за бюджетный счет праздника «Спасибо, мама» на сцене висел флаг партии «Единая Россия».

В ответе от 17 декабря глава муниципалитета единоросс Вадим Сагалаев сообщил, что местные депутаты к вывешенной символике никакого отношения не имеют. Скан этого документа был выложен в группе «Мой округ – Дачное».

«Флаг политической партии «Единая Россия» не принадлежит органам местного самоуправления МО «Дачное» и в техническом оформлении зала во время проведения муниципального праздника «Спасибо, мама!» 29 ноября 2019 года не значится», - говорится в ответе.

Там также сообщается, что органы местного самоуправления не могут указывать собственнику помещения, какие разрешенные законом атрибуты можно использовать при оформлении помещения.

Праздник «Спасибо, мама» состоялся 29 ноября в ресторане «Звезда» и был посвящен Дню матери.

Организацией праздника, согласно данным сайта госзакупок, занималась компания «Астория», которая получила за это мероприятие 162,5 тысячи рублей. В контракте указано, что пройти оно должно было 23 ноября. Согласно техзаданию, на празднике должны были быть организованы торжественная встреча гостей, выступление представителей муниципалитета, концерт с участием артистов различных жанров, танцы. Гостям должны были подавать крабовый, витаминный и свекольный салаты, «Оливье», мясное ассорти, сельдь и горячее блюдо с гарниром. ООО «Астория» выступает подрядчиком МО «Дачное» с 2016 года. За три года компания получила 11 контрактов на сумму более 10 млн рублей.

Отметим, что в шестом созыве муниципального совета МО «Дачное» единороссы получили большинство мест. Представители партии власти заняли должности главы и заместителей главы муниципалитета.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.