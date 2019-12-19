Путин не ответил на вопрос о родстве с Тихоновой и Воронцовой

Президент России Владимир Путин не признал и не стал отрицать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова могут быть его дочерями. Соответствующий вопрос ему задала на пресс-конференции 19 декабря корреспондента «Русской службы ВВС».

По ее словам, ранее Путин говорил, что его дети не связаны с бизнесом и политикой – сейчас ситуация изменилась. Компании жунщин, которых в СМИ называют его родственницами, за прошлый год много заработали, заявила корреспондентка. Она уточнила, что «Иннопрактика» Тихоновой заработала 500 млн рублей.

Президент предложил журналистке «покопаться» в бизнесе «двух женщин» повнимательнее – тогда станет ясно, что, кому и как принадлежит. При этом, Путин заявил, что «Иннопрактика» - инициатива ректора МГУ. Про медицинский бизнес Воронцовой глава страны сказал, что это высокая медицина и приоритет России – «эту работу надо поприветствовать».