В 2019 году рекордно низкое число журналистов погибли из-за своей профдеятельности

Комитет по защите журналистов представил ежегодный доклад о количестве работников прессы, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг, пишут "Открытые медиа".

В 2019 году впервые за 17 лет "в полях" умерло рекордно малое число сотрудников СМИ. Чаще всего журналистов убивали в Сирии и Мексике, всего же ушли из жизни по меньше мере 25 человек.

Всего за прошлый, 2018-й, год из-за своей работы погибли 56 журналистов, из которых 34 были убиты преднамеренно. В Комитете полагают, что основная причина снижения количества убийств - усиление внимания к этой проблеме.

Кроме того, в докладе говорится о том, что в "традиционно опасных местах, таких как Пакистан и Россия, где отсутствие справедливости в отношении прошлых преступлений вынудило некоторых журналистов отойти от критических репортажей", резко возрос уровень самоцензуры.

Напомним также, 31 июля 2018 года в ЦАР жестоко убили трех российских журналистов, собиравшихся снимать фильм-расследование о наёмниках ЧВК "Вагнера", - Алекcандра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. Расследование дела до сих пор не завершено: в документах имеется много противоречивых нестыковок.