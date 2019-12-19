18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:57

В Татарстане арестованный противник строительства МСЗ объявил временную голодовку

фото ЗакС политика В Татарстане арестованный противник строительства МСЗ объявил временную голодовку

Пребывающий под административным арестом татарский активист Олег Бурылов заявил о начале временной голодовки - которая, впрочем, никак не связана с протестом против возведения мусоросжигательного завода, за недовольство стройкой которым он и попал в спецприёмник.

"Не давали ложки на всех, на четверых дали три и четвертую не выдавали, объявил голодовку, и сразу нашлась. Голодовка только до завтра", - известил в беседе с "МБХ медиа" адвокат Андрей Петрушкин.

Бурылова арестовали на 7 суток по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка) и ст. 19.3 (Неповиновение полицейскому). 

17 активистов задержали 16 декабря в лагере под Казанью: граждан объединила проблема строительства в регионе мусоросжигательного завода, который своей деятельностью вызвал бы локальную экологическую катастрофу. Задержанные решили объединиться в коммуну и возвести пост наблюдения за местом стройки, однако протестные настроения быстро подавили прибывшие правоохранители, "свинтившие" всех, кто находился на месте. На всех составили протоколы по ст. 20.2.2 и 19.3 КоАП. Кроме Бурылова, под арест попал и активист Андрей Железнов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:55 "Кто-то же должен генерала получить": Суд назначил очередную экспертизу по делу "Седьмой студии"

18:50 СМИ: В перестрелке у здания ФСБ на Лубянке есть погибшие

18:41 Суд отказался арестовать признавшую вину в мошенничестве депутата ЗакСа ЛО Маханек

18:28 Baza: Очевидцы сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в Москве

18:08 Учения по изоляции рунета пройдут 23 декабря

17:57 В Татарстане арестованный противник строительства МСЗ объявил временную голодовку

17:30 Михаила Горбачёва экстренно госпитализировали в столичную больницу

17:22 Путин пообещал "посмотреть" дело осужденного по "дадинской" статье Котова

16:58 В 2019 году рекордно низкое число журналистов погибли из-за своей профдеятельности

16:30 Путин не ответил на вопрос о родстве с Тихоновой и Воронцовой

16:27 Глава ОСК опроверг сведения о необходимых для ремонта "Адмирала Кузнецова" 95 млрд

16:05 Новым главой комитета по информатизации станет чиновник из Самарской области

15:50 Путин обещал поговорить с Бегловым о Боткинской больнице

15:37 Дрозденко призвал Петербург и Ленобласть создать единую схему обращения с отходами

15:23 Путин: Для роста доходов россиян нужен рост ВВП

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru