В Татарстане арестованный противник строительства МСЗ объявил временную голодовку

Пребывающий под административным арестом татарский активист Олег Бурылов заявил о начале временной голодовки - которая, впрочем, никак не связана с протестом против возведения мусоросжигательного завода, за недовольство стройкой которым он и попал в спецприёмник.

"Не давали ложки на всех, на четверых дали три и четвертую не выдавали, объявил голодовку, и сразу нашлась. Голодовка только до завтра", - известил в беседе с "МБХ медиа" адвокат Андрей Петрушкин.

Бурылова арестовали на 7 суток по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка) и ст. 19.3 (Неповиновение полицейскому).

17 активистов задержали 16 декабря в лагере под Казанью: граждан объединила проблема строительства в регионе мусоросжигательного завода, который своей деятельностью вызвал бы локальную экологическую катастрофу. Задержанные решили объединиться в коммуну и возвести пост наблюдения за местом стройки, однако протестные настроения быстро подавили прибывшие правоохранители, "свинтившие" всех, кто находился на месте. На всех составили протоколы по ст. 20.2.2 и 19.3 КоАП. Кроме Бурылова, под арест попал и активист Андрей Железнов.